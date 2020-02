L'indiscrezione odierna de La Gazzetta dello Sport ha del clamoroso: Leo Messi può lasciare il Barcellona. Opzione difficile ma non impossibile e in caso di addio la Juve è tra le poche squadre che possono permettersi l'ingaggio della stella argentina che non solo può lasciare il Barcellona ma può farlo anche a zero. Come? Grazie ad una clausola che gli permette, al termine di ogni stagione, di comunicare ai blaugrana la sua volontà di andare via, a zero. La stessa clausola che anni fa ha permesso alla Juve di acquistare Dani Alves a zero proprio dal Barcellona. I prezzi dell'ingaggio erano decisamente più bassi ma sognare non costa niente.