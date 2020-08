L’uomo che portò Messi al Barcellona Josep Maria Minguella, è stato intervistato a Cadena Cope, occasione in cui ha parlato del futuro della Pulce, che dopo 20 anni lascerà il club blaugrana: “Per me Messi ha già una squadra, l’Inter. Ora vi spiego il perché: in Italia si pagano meno tasse rispetto ad altri posti, infatti lì c’è già Cristiano Ronaldo. Mi risulta più difficile immaginarlo in Inghilterra, anche se al Manchester City ci sono Guardiola e il suo amico Aguero”. Non ci sono dubbi per l’ex agente, anche se per i nerazzurri si tratta di un’operazione dall’elevatissimo coefficiente di difficoltà.