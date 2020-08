L’ex agente di Leo Messi Josep Maria Minguella ha parlato a Mundo Deportivo del futuro della Pulce: "Qualcuno ha suggerito che con il ritardo del campionato le date sono cambiate, ma con il passare del tempo ci sono contatti tra i due studi legali e oggi l'ufficio di Leo non è così chiaro sulla situazione. C'è il 90% di probabilità che Messi continui al Barça. Il contratto è ancora pienamente in vigore, non c'è stato alcun cambiamento nelle date. Sei mesi fa ha praticamente rotto ogni possibilità di riavvicinamento o rinnovo e lo ha annunciato al club. Sapevo che non avrebbe negoziato, che era stanco delle bugie".