Il numero 10 ha spaventato tutti e a giugno potrebbe lasciare il Barcellona, anche gratis. L'attacco pubblico a Eric Abidal, direttore sportivo del club, è solo la punta dell'iceberg di una rabbia ben più grande. Il presidente Josep Maria Bartomeu si è messo di mezzo per placare gli animi, ma Messi non sarebbe felice. Ed ecco perché il suo futuro è a rischio, come spiega la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. (qui la notizia) In questo momento non si può escludere nemmeno l'ipotesi di un addio a fine stagione, con Messi potrebbe andarsene gratis dal Barcellona: il suo contratto è formalmente in scadenza nel 2021, ma alla fine di ogni anno il numero 10 può decidere se continuare con il Barça o andarsene.arrivato in extremis - a soli 26 giorni dalla possibilità di firmare un contratto con altri club a parametro zero -, costò al Barcellona circa 100 milioni di euro annui come operazione.Forbes, addirittura, attribuì a Messi uno stipendio da 92 milioni di dollari per la stagione ’18-19, pari a 83.6 milioni di euro: una distanza dovuta al fatto che Leo incassa il 100% dai suoi diritti d’immagine. Cifre astronomiche per un colpo ora solo immaginabile.