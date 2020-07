Marotta lo definisce utopia, la realtà è che tutto dipende dal giocatore perché Suning, con un enorme sforzo economico, potrebbe anche farcela. Il binomio Messi-Inter ha ripreso ad infiammare i rumors di mercato, che accostano la Pulce al club nerazzurro. Tutto dipende dal 10 argentino, che in questo momento storico non vanta rapporti idilliaci con Quique Setien, tecnico del Barcellona, e la società blaugrana, da dirigenza a presidente. Chi ci crede sono i bookmakers, che hanno ulteriormente abbassato la quota del suo passaggio in nerazzurro. Come riporta Agipronews, qualche giorno fa la quota si era assestata a 7,00, tra ieri ed oggi a subito un netto taglio, arrivando a 4,00.