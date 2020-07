Nelle ultime settimane si è parlato addirittura di una suggestione Messi per l'Inter di Antonio Conte. A buttare acqua sul fuoco sono stati lo stesso allenatore nerazzurro e l'ex ad Marotta nei giorni scorsi, ma secondo il Corriere della Sera sarebbe la stessa Suning a continuare ad alimentare il sogno. Il patron Zhang Jidong avrebbe pensato al grande colpo come passo successivo all'arrivo di Conte in panchina. Messi e Ronaldo insieme in Serie A? Difficilissimo, se non, praticamente, impossibile. A spiegarlo sono stati gli stessi dirigenti nerazzurri.