L'ex giocatore e dirigente Amedeo Carboni ha parlato a Il Posticipo della suggestione di Leo Messi all'Inter: "Gli argentini all'Inter si trovano benissimo e Messi è sempre stato un pallino. Vista l'età del giocatore sarebbe un'operazione simile a quella che ha portato Ronaldo alla Juve. Il Barcellona però dovrebbe separarsi da uno dei due giocatori più forti del mondo. Anche se Messi è stufo di questa società, per questo si parla di un possibile cambio di presidente. Potrebbe essere Messi stesso a chiedere di andare via: io non ci credo però tra gli argentini e l'Inter c'è sempre stato un feeling particolare".