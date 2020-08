Tutto il mondo se lo sta chiedendo: dove andrà Leo Messi? Il suo addio al Barcellona sembra ormai scritto, e adesso il globo intero si interroga sulla sua prossima meta, tra un rumors e l’altro. Il Manchester City sembra il club attualmente in pole position, ma non è il solo. Oltre all’Inter, rimane aggrappato alla corsa anche il Paris Saint-Germain: stando a quanto riporta Olè, il ds dei parigini Leonardo avrebbe chiamato il padre della Pulce, Jorge, per esprimere l’intenzione di volere acquistare l’extraterrestre argentino.