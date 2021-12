Il post d'addio di, firmato Leo, "disturbato" da Georgina Rodriguez. Non è una telenovela, è la realtà. Sulla pagina Facebook di Leo Messi era arrivato il saluto a uno dei suoi più cari amici, che ha dovuto prendere la decisione di lasciare il calcio per un problema di salute. Ecco, proprio lì, la compagna di Cristiano Ronaldo ha ben pensato di intervenire, ribadendo a tutti che "Ronaldo è il migliore". E non Leo. O Sergio.