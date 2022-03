L'attaccante del Paris Saint Germain Lionel Messi è attualmente in ritiro con l'Argentina. Da cui ha voluto lasciare delle dichiarazioni dopo il 3-0 sul Venezuela. Le sue parole:



MESSI - "Quando finiremo il Mondiale dovrò ripensare molti fattori, a seconda che vada bene o male. Speriamo che vada tutto al meglio. Per ora sono concentrato sui prossimi impegni. È ormai da un po’ che sono felice in Nazionale, anche prima di vincere la Copa America. Sono grato a tutti per come mi fanno sentire ogni volta che torno in Argentina. Di sicuro dopo il Mondiale molte cose cambieranno".