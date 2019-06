Leo Messi celebra Pep Guardiola “È il Miglior Allenatore nella storia del Calcio” Ma per gli Esperti in sondaggi era meglio Allegri, con Guardiola fuori dalla TopFive.

Intanto-stagione 2016/17 Z.ZIdane aveva già vinto Champions UefaSuperCup e MondialeperClub https://t.co/dLZqxKxWsU — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 1 giugno 2019

Nonostante le smentite ufficiali da parte del Manchester City, i bianconeri vengono ancora accostati con forza al manager catalano in queste ultime ore e sembra essere proprio lui uno tra i candidati per la panchina bianconera, insieme a Maurizio Sarridel Chelsea e Mauricio Pochettino del Tottenham. Intanto, Lionel, fenomeno del Barcellona, ha le idee chiare:E Maurizio Pistocchi sfrutta l'occasione per tornare ad attaccare Massimiliano Allegri.