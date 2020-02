Leo Messi e Cristiano Ronaldo insieme nella stessa squadra? Non è soltanto utopia, secondo la stampa inglese. La BBC infatti ha riportato che alcuni club del campionato cinese e dell'MLS stanno provando a convincere i due a chiudere insieme la carriera nello stesso club. In Spagna, addirittura, hanno riportato che nelle ultime settimane c'è stato anche un colloquio tra i due per parlare proprio di questa possibilità futura. Anche David Beckham di recente aveva parlato di una possibilità di vederli insieme nella squadra nuova squadra, l'Inter Miami.