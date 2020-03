Secondo quanto riferito dalla BBC, c'è un piano per far giocare nella stessa squadra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Dove? Non alla Juve, purtroppo. Infatti, club cinesi e americani, starebbero progettando sottotraccia di congiungere i due grandi campioni, eterni rivali, ma che potrebbero ritrovarsi per chiudere uno accanto all'altro la loro carriera. Un'immagine suggestiva e romantica, che però fa sorgere un'altra domanda: quando? Cristiano Ronaldo ne ha fatti 35, Messi va per i 33, ma nessuno dei due sembra pronto a dire addio alla competitività del grande calcio. Sarebbe bello che, questa possibilità, si possa concretizzare all'interno di un contesto europeo: utopia? Sicuramente.