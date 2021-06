Dalla Spagna raccontano uno scenario clamoroso che coinvolge anche la Juventus: secondo quanto riporta il quotidiano As infatti, il presidente del Barcellona Joan Laporta è pronto a portare Cristiano Ronaldo al Barça per farlo giocare insieme a Leo Messi. In patria vanno addirittura oltre la semplice idea, spiegando che il club spagnolo sta preparando una proposta inserendo anche Griezmann e Coutinho come contropartite.