Fermatevi solo un secondo, chiudete gli occhi e immaginate cosa potrebbe essere la Juve con, insieme. Per la Gazzetta dello Sport l'approdo del fenomeno del Barcellona alla Juve non è un'utopia, bensì una concreta idea di lavoro. Leo Messi è arrabbiato, a giugno potrebbe dunque lasciare i catalani. Gratis per di più. Sono giorni infuocati quelli che sta vivendo la città blaugrana per lo scontro pubblico proprio tra Messi ed Eric Abidal. E se la Juve si inserisse?