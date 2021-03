Lionel Messi e Cristiano Ronaldo insieme? Un sogno per molti. Alla Juve e non solo, perché nel corso delle loro lunghe e stupende carriere in molti ci hanno pensato. Come sarebbe stato e, forse, come potrà essere. Ieri sera Del Piero dagli studi di Sky ha stuzzicato Paratici sull'argomento, ma il dirigente bianconero ha risposto: "​I bravi giocatori è sempre facile farli giocare insieme, ma tutto il calcio in questo momento deve fare delle riflessioni, credo sia improbabile quest'idea".