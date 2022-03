Per il secondo anno consecutivo, né Cristiano Ronaldo né Leo Messi saranno presenti ai quarti di finale di Champions League. Era già accaduto - la Juve se lo ricorda bene - anche nella stagione 2020/21, con le eliminazioni rispettivamente contro Porto e Paris Saint-Germain. A nulla è servito per entrambi cambiare maglia: né lo United, né lo stesso Psg hanno impedito un'altra eliminazione, che non cancella quello che di straordinario i due hanno fatto nell'ultima decade, ma che probabilmente certifica come le cose stiano cambiando.