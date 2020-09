Clamorosa indiscrezione de La Repubblica, che questa mattina parla di una reunion tra Leo Messi e Pep Guardiola. Ma se fino a pochi giorni fa si pensava che i due avrebbero potuto ritrovarsi al Manchester City ecco che adesso nasce una nuova possibilità per la prossima stagione: il ritorno di Guardiola a Barcellona. Tra un anno scade il suo contratto col City e in caso di elezione di Juan Laporta come presidente del Barça a maggio Pep potrebbe nuovamente volare al Nou Camp e ritrovare Messi che con ogni probabilità resterà al Barcellona in questa stagione perché non può liberarsi a zero.