Leo Messi mette in stand-by le trattative con il Barcellona per il rinnovo e ora c'è il rischio che i blaugrana possano perderlo a zero al termine della prossima stagione. E' quanto sostiene Cadena Ser durante la trasmissione 'El Larguero': i recenti avvenimenti hanno fatto riconsiderare la situazione a Messi, che ha deciso di bloccare la trattativa per il rinnovo. Leo non vuole diventare un problema per il club e sarebbe stufo delle accuse velate che filtrano dalla dirigenza, secondo cui l'argentino sarebbe responsabile di alcune decisioni penalizzanti per i blaugrana. Per questo, il capitano sarebbe pronto a rispettare il contratto fino al 2021, per poi lasciare il Barça e cercare una nuova avventura altrove. Ma di intrigo si tratta e l'edizione odierna di Mundo Deportivo smorza la situazione: fonti interne dal Barcellona non confermerebbero lo stop delle trattative, mentre l'entourage del giocatore si trincera dietro un 'no comment'.