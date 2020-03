di Francesco Guerrieri

Un tuffo nel passato per Cristiano Ronaldo, che stasera è volato a Madrid per vedere da vicino i suoi ex compagni del Real al Bernabeu nel Clasico contro il Barcellona. Risultato? 2-0 per le Merengues e sorrisone di CR7. Finite le sfide in campo con Messi, il portoghese si è guardato la partita da spettatore. Neutrale? Mica tanto. La rivalità - a distanza - con Leo è sempre forte, e chissà se La Pulce si è sentito addosso gli occhi dell'attaccante della Juve. Fatto sta che non ha fatto una gran prestazione sbagliando anche due gol, cosa non da lui.



L'EREDE VINICIUS - Dall'altra parte, invece, c'era un Vinicius junior on fire: il brasiliano ha segnato il gol che ha sbloccato la partita a 20' dalla fine prima della rete di Mariano Diaz al 92' ad appena un minuto dal suo ingresso in campo. Riflettori accesi su Vinicius, uno dei migliori classe 2000 in circolazione e forse il talento più promettente del calcio brasiliano. In Spagna sono convinti che possa diventare lui l'erede di Ronaldo, che intanto se la ride sulla poltroncina del Bernabeu.