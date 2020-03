Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio tutto il mondo dello Sport. Per questo motivo anche l'Europeo 2020 e le Olimpiadi di Tokyo del 2020 sono state rinviate al prossimo anno. Lo sport però, continua a dare il suo controbuto anche in questi momenti. Notizia di poco fa, infatti, anche il fenomeno del Barcellona Lionel Messi ha dato il suo contributo nella lotta al Coronavirus. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l'argentino ha donato 1 milione di euro, per froteggiare l'emergenza Covid19 e destinato all'Hospital Clinic di Barcellona e ad un centro medico nel suo paese.​ Lo sport non di tira indietro.