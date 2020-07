Leo Messi molto critico e molto duro. Il capitano del Barcellona ha parlato dopo la sconfitta che è costata la Liga, ecco quanto riportato dal Mundo Deportivo: ​"Il Real Madrid ha fatto la sua parte, ha il grande merito di non aver perso nessuna partita dopo la pausa, ma abbiamo anche noi fatto la nostra parte. Dobbiamo fare autocritica globale, a cominciare dai giocatori, siamo il Barça e siamo obbligati a vincere ogni partita. Siamo stati molto irregolari, abbiamo perso punti che non avremmo dovuto perdere, il gioco di oggi riflette quello che è stato il nostro anno. Dolori? Roma, Liverpool, la gente sta esaurendo la pazienza perché non stiamo dando loro nulla... Se vogliamo combattere per essere campioni dobbiamo cambiare molte cose, fare molte autocritiche. Ho già detto che se continuassimo così, non potremo combattere per l'Europa. Non ci è bastato nemmeno per la Liga”.