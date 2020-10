Chi guiderà il Barcellona contro la Juventus? Natualmente, nessuno si discosta dal mito di Lionel Messi, che deve riconquistare la fiducia dei tifosi blaugrana dopo il teatrino di mercato che ha caratterizzato l'estate. Due le reti della Pulga nei precedenti contro la Juventus, la doppietta del 2017. Poi l'eterna sfida col rivale Cristiano Ronaldo, per la prima volta ai gironi: i due non si sfidano in campo europeo dal 2011, quando lo spettacolo del Clasico tra Real e Barcellona animò una semifinale di Champions assolutamente leggendaria. Da allora, solo clasicos in terra spagnola: tra campionato e Copa del Rey, mancava da ben tre anni una sfida tra i due calciatori universalmente considerati tra i migliori al mondo.