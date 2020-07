Stando a quanto riportato dalla trasmissione Zona Cesarini di Radio Rai, il padre di Leo Messi sarebbe atteso a Milano per concludere l’acquisto di un appartamento in un quartiere dell’elite milanese. La notizia, neanche a dirlo, ha scatenato le più disparate voci di mercato, e che potrebbero far circolare nuovamente il nome della Pulce in orbita Inter. Un binomio esistito sempre nella fantasia, mai nella realtà anche sotto forma di una trattativa, ma che suscita sempre suggestione. Messi contro Ronaldo di nuovo possibile? Molto, molto difficile, ma intanto il padre dovrebbe acquistare casa nel capoluogo lombardo.