Futuro in Italia per Leo Messi? Ogni scenario sembra possibile. L’asso argentino del Barcellona, società alla quale è legato con un contratto in scadenza il 30 giugno 2021, dovrà presto affrontare il discorso relativo al rinnovo, anche se le voci su un suo addio al club catalano iniziano a crescere. Il mancato feeling con Abidal (direttore sportivo del Barcellona) potrebbe essere tra le cause scatenanti del suo possibile addio ai blaugrana.



A credere in questa possibilità è Sisal Matchpoint che quota a 7,50 un possibile trasferimento in Italia della Pulce. Inter e Juventus, riporta Agipronews, sarebbero alla finestra, con scenari più che interessanti. Arrivando a Milano, Messi ritroverebbe la concorrenza diretta con Cristiano Ronaldo. Un eventuale arrivo a Torino, invece, potrebbe addirittura creare un tandem dei sogni con CR7. Ad alimentare i sogni di interisti e juventini anche le parole di Ariedo Braida, ex dirigente del Barcellona: «Da milanista lo vedrei bene in rossonero. Ma sono Juve e Inter le squadre che potrebbero prenderlo, al momento sono più attrezzate».