Leo Messi come Cristiano Ronaldo? No, non subito. Magari tra un paio di stagioni, ma è una decisione che deve essere ancora maturata. Il fuoriclasse argentino si sta riservando la possibilità di lasciare il Barcellona, e di farlo gratuitamente. Il contratto con i blaugrana scade nel 2021: così il capitano dei catalani deciderà in base ai suoi sentimenti, a quello che il mondo del calcio gli offrirà tra un paio di stagioni. Un accordo privato tra le parti, che entrerà in vigore solo se si tratterà di un club al di fuori dell'Europa. Dunque, soldi e progetti estremi: non un cambio d'alto livello come ha fatto CR7, non una vera sfida. Sono chiacchiere: si vedrà solo nel 2021 quale sarà la decisione di Leo. A riportarlo è El Pais.