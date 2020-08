5









Messi come Ronaldo, se lo vuoi lo paghi. Facile, no? E' di poche ore fa il comunicato della Liga che ha annunciato la validità della clausola rescissoria dell'argentino. Chi aveva pensato di prenderlo dovrà sborsare 700 milioni di euro. E probabilmente in casa Inter fischieranno le orecchie a qualcuno, perché i nerazzurri stavano già pianificando la strategia per provare a portarlo a Milano a parametro zero pagandogli "solo" l'ingaggio.



COME RONALDO - Ora però bisogna aggiungercene altri 700. Oppure, sedersi a tavolino e trattare con il Barcellona provando a inserire qualche contropartita. Insomma, se i dirigenti sono ancora convinti di fare un tentativo per Messi ora di lavoro ce n'avranno eccome. La Juve ne sa qualcosa: prima che i bianconeri annunciassero l'arrivo di Ronaldo due anni fa, ci sono stati mesi e mesi di contatti, trattative, proposte e strategie. Alla fine quei 117 milioni messi sul piatto hanno convinto tutti e Cristiano si è trasferito a Torino.



ILLUSIONE - Un'operazione che parte da lontano, dai colloqui di Mendes con Paratici (e Marotta) per Cancelo ma ancora prima da una gestione finanziaria attenta da parte della società. Ronaldo, come Messi, sono aziende che per spostarle serve una pianificazione del lavoro nel minimo dettaglio. E si pagano, soprattutto. La Juve l'ha fatto col portoghese, l'Inter si era illusa e ci aveva fatto la bocca a prendere Messi a parametro zero, pensando di fare così il colpo del secolo. Niente da fare però, la Liga è stata chiara e quella clausola di 700 milioni sul contratto de La Pulce non si tocca. Se lo vogliono, lo pagano.