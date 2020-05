1









Leo Messi chiama Lautaro Martinez al Barcellona. In un'intervista al quotidiano catalano El Mundo Deportivo il numero 10 ha detto: "Se devo essere sincero non so se ci sono state o ci sono trattative, non ne ho idea. Credo di averlo già detto, Lautaro è un attaccante impressionante, soprattutto perché credo che sia completo e con molte qualità. E' molto forte, dribbla bene nell'uno contro uno, segna tanti gol, sa proteggere la palla, nell'area di rigore combatte contro chiunque, resiste, si gira, va via da solo. Lautaro è spettacolare, si vedeva che sarebbe diventato un grande calciatore, ora è esploso e lo sta dimostrando. E' molto simile a Luis Suarez, entrambi si muovono molto bene con il corpo e hanno lo stesso modo di tirare in porta. Bisognerà vedere cosa succederà con lui e con gli altri nomi che circolano sul mercato".



Un assist alla Juve, sostiene il Messaggero, che la porterebbe in una posizione di forza rispetto ai blaugrana. Se la trattativa con l'Inter, infatti, dovesse essere molto onerosa, al tavolo degli scambi si siederebbe una squadra alla ricerca dei giusti affari per risanare le casse e il bilancio, quindi più propensa ad accettare diverse proposte.