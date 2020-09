La bordata di Leo Messi. Il numero 10 del Barcellona ha criticato duramente il club nel suo saluto pubblico a Luis Suarez, passato all'Atletico Madrid. Ecco le sue parole in un post Instagram: "Stavo entrando nell'ottica, ma oggi sono entrato negli spogliatoi la verità mi è sbattuta in faccia davvero. Quanto sarà difficile non continuare a condividere le giornate con te, sia in campo che fuori. Ci mancheranno tantissimo. Sono stati tanti anni insieme, con tanti compagni, pranzi, cene... Tante cose che non si dimenticheranno mai, ogni giorno insieme.



Sarà difficile vederti con un'altra maglia e molto di più affrontarti. Meritavi di andartene per quello che sei: uno dei giocatori più importanti nella storia del club, che ha realizzato cose importanti sia in gruppo che individualmente. E non di essere cacciato fuori come hanno fatto. Ma la verità è che a questo punto nulla mi sorprende.



Ti auguro tutto il meglio per questa nuova sfida. Ti voglio molto bene, vi voglio molto bene. A presto amico".