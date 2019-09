L'ambito premio Fifa The Best ha finalmente un vincitore. Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha appena consegnato il trofeo individuale a Lionel Messi, che ha così superato la concorrenza di Cristiano Ronaldo e Virgil Van Dijk. L'argentino ha voluto ricordare come "i premi individuali sono secondari per me, avrei voluto festeggiarlo con la squadra", ma ha voluto ringraziare comunque la sua famiglia ed i presenti , ma anche chi non c'è, come lo stesso Ronaldo. La Fifa non ha gradito poi tanto, così il nome del portoghese è stato menzionato giusto il necessario. Comunque, la prossima sfida con CR7 - ma anche con il gigante olandese del Liverpool - sarà rimandata al Pallone d'Oro di fine anno.