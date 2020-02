Assegnati oggi i premi Laureus con un risultato storico. Lionel Messi, capitano e numero 10 del Barcellona, e Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, sono arrivati primi a pari merito nella categoria sportivo dell'anno maschile. Una prima volta nei 20 anni di storia con Messi come unico calciatore della storia a vincere.



TUTTI I PREMI



Laureus World Sportsman of the Year: Lewis Hamilton e Lionel Messi

Laureus World Sportswoman of the Year: Simone Biles

Laureus World Team of the Year: Nazionale maschile sudafricana di rugby

Laureus World Breakthrough of the Year: Egan Bernal

Laureus World Comeback of the Year: Sophia Floersch

Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability: Oksana Masters

Laureus World Action Sportsperson of the Year: Chloe Kim

Laureus Best Sporting Moment: 'Portato sulle spalle di una nazione' – Sachin Tendulkar

Laureus Lifetime Achievement Award: Dirk Nowitzki

Laureus Academy Exceptional Achievement Award: Federazione spagnola di basket

Laureus Sport for Good Award: South Bronx United