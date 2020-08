Tra Lionel Messi e il Barcellona si prospetta una battaglia legale per la sua richiesta di lasciare subito il club catalano. Il fuoriclasse argentino vorrebbe sfruttare una clausola, prevista dall'ultimo rinnovo di contratto del 2017, che gli consente di lasciare il club catalano a fine stagione senza dover pagare la clausola rescissoria da 700 milioni di euro. Il Barça si trincera dietro al fatto che la deadline per presentare tale richiesta era il 31 maggio, e oggi siamo a fine agosto. Ma Messi può controbattere facilmente che, così come la stagione è slittata in avanti e terminata solo in queste mese a causa del coronavirus, anche quel termine entro cui può liberarsi a zero va prorogato. In attesa dei prossimi sviluppi, sul web già impazzano i fotomontaggi che ritraggono Leo con a maglia... della Juventus!