Lionel Messi, gioiello del Barcellona, ha parlato della stagione che si appresta a terminare in conferenza stampa: "Non ho letto molto sulle critiche a Valverde, ma penso che abbia fatto un lavoro impressionante. Con il Liverpool? È stato praticamente irreprensibile: la colpa è nostra. La verità è che quel che è accaduto non dovrebbe mai succedere, stavamo giocando una partita che valeva una finale: i veri colpevoli sono nello spogliatoio. Personalmente, mi sto ancora riprendendo da quello che è successo ad Anfield. Mi piacerebbe continuare a lavorare con Valverde: è vero, ci hanno segnato molti gol e abbiamo perso due obiettivi importanti, ma il resto è stato buono". Poi aggiunge: "La nostra delusione per la Champions è ancora più grande perché tutti ci pensavamo. Ora sarà difficile buttarsela alle spalle, l'anno prossimo ci sentiremo sicuramente più strani. Ma non ho mai pensato all'addio, né qui, né nell'Argentina. Ora dobbiamo chiudere bene l'anno, vincendo questa Coppa. Griezmann al Barcellona? Non ci penso".