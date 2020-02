Cristiano Ronaldo e Messi insieme. Nella stessa squadra. Fa impressione già solo a dirlo, pensate se succede veramente. Roba che neanche alla Play Station. A lanciare la bomba è stato Ariedo Braida, ex dirigente del Milan che fino a pochi mesi fa ha vissuto da dentro le vicende in casa Barcellona: "E' difficile che Messi lasci il Barça, ma non impossibile". Uno spiraglio c'è, è in quella fessurina i tifosi sognano, perché: "Tra i club italiani Juve e Inter sono gli unici che potrebbero prenderlo". Boom.



CONVIVENZA CON CR7 - Tuttosport analizza l'eventuale arrivo de La Pulce in bianconero: dal lato economico l'eventuale investimento di Leo Messi costerebbe alla Juve almeno 80/85 milioni di euro a bilancio, operazione simile a quella che ha portato CR7 a Torino. Che potrebbe essere coperta - almeno parzialmente - dal punto di vista commerciale e di marketing. Che direbbe Ronaldo? Rivali da sempre, improvvisamente si ritroverebbero insieme nella stessa squadra. Per Maurizio Sarri sarebbe tutti i giorni Natale con i due giocatori più forti al mondo a disposizione. E pazienza se la squadra si sbilancerebbe troppo, qualcuno che corre per loro due non si farebbe fatica a trovarlo. Per ora dal Barcellona e da Leo Messi non arrivano segnali di un possibile addio, ma le parole di Braida hanno messo la pulce nell'orecchio della Juve. Messi più Ronaldo? Sogno bianconero.