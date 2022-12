“Sono innamorato di lui da quando lo vidi debuttare al Trofeo Gamper. Dopo 20 minuti chiesi a Rijkaard di darmelo, ma non fu possibile”. Una frase di Fabio Capello, che in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport nei giorni scorsi, ha raccontato di quando ha provato a portare Leo Messi in Italia, alla Juve.