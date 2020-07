Le voci di un possibile addio di Leo Messi al Barcellona accendono le fantasie degli interisti. A parlare del possibile arrivo dell'argentino in Italia è l'amministratore delegato di Pirelli Marco Tronchetti Provera: "Se Suning ci chiedesse uno sforzo per aiutare il club? - ha detto a Gr Parlamento - Onestamente in un momento come questo non riusciamo a investire nello sport più di quanto stiamo facendo, tra Formula 1, Coppa America di vela e Inter. Dobbiamo chiedere a Steven Zhang di fare lui stesso uno sforzo, poi noi possiamo aiutare ma non fare cose significative".