1









Messi all'Inter? Josè Morais non ha dubbi: "Vedo Leo in nerazzurro". L'ex assistente di Josè Mourinho ha detto forte e chiaro qual è la sua sensazione sul futuro dell'argentino. Morais conosce l'Inter per averci lavorato come assistente di Mou, e secondo lui a fare la differenza sarà la figura di Javier Zanetti, vicepresidente del club ed ex compagno di Messi in nazionale. L'argentino è sempre stato un pallino della dirigenza nerazzurra dai tempi di Moratti, ma al momento non c'è nulla di concreto. Idee, suggestioni e fantasie di mercato, l'assistente di Mourinho si è schierato.