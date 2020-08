Se ne parla ormai da tempo ma la clamorosa sconfitta del Barcellona contro il Bayern Monaco nei quarti di Champions League non ha fatto altro che gettare ulteriore benzina sul fuoco: Lionel Messi, peraltro contestato ora anche dai tifosi blaugrana, potrebbe davvero lasciare il Barça e approdare all’Inter, per la gioia dei tanti tifosi nerazzurri. Ma non è l’unica conseguenza di questo calcio d’agosto post-Covid: al Barcellona - si legge in una nota - si preannuncia una rifondazione della squadra, con alcuni senatori come Pique pronti a lasciare; dovesse andare via Messi, il “sostituto” ideale sarebbe Cristiano Ronaldo. Naturalmente i bookmaker non stanno a guardare e Stanleybet offre subito ai suoi tanti appassionati una “special bet” con i fiocchi: l’eventualità che si verifichino contemporaneamente questi due eventi, cioè Messi all’Inter e CR7 al Barcellona, è bancata a 75.00, una quota sicuramente allettante e invitante. Naturalmente si vince quindi se e solo se Leo Messi approderà alla corte di Zhang e Cristiano si accaserà al Camp Nou, se solo una di queste due possibilità non si realizzerà la scommessa non sarà chiaramente valida. Staremo quindi a vedere cosa ci riserverà questo calcio mercato che si prevede ricco di colpi di scena.