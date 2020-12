In Inghilterra hanno ricominciato a parlare di un possibile trasferimento di Leo Messi in Italia, all'Inter. Lo riporta il Sun, secondo il quale il Manchester City non è più convintissimo di fare un tentativo per La Pulce e avrebbe fatto un passo indietro, che avrebbe rimesso in corsa i nerazzurri per l'attaccante del Barcellona. Messi è in scadenza di contratto con il club catalano, già nei mesi scorsi aveva espresso il desiderio di andare via e l'estate prossima potrebbe essere davvero quella del suo addio. L'Inter segue attentamente gli sviluppi.