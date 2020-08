Leo Messi, addio al Barcellona. E' tutto già scritto? Le riflessioni sono tante, con la Pulce al centro dei pensieri del Barcellona, perché la rivoluzione blaugrana prevede grandi cambi dirigenziali e a livello di rosa, ma il Barça sente di non poter fare a meno del suo 10. In Inghilterra, però, la pensano diversamente: il Daily Mirror, infatti, vede il Manchester City di Guardiola in pole position per prendere l'argentino, in scadenza con i blaugrana nel 2021. Secondo il tabloid inglese, gli inglesi sarebbero pronti a fare qualsiasi cosa pur di attirare Messi all'Etihad e riunirlo con il suo ex tecnico ai tempi del Barça.