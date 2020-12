A tutto Leo Messi. Il numero dieci del Barcellona, durante un’intervista rilasciata all’emittente spagnola laSexta (che verrà rilasciata integralmente domani sera), ha parlato delle vicende della scorsa estate, quando stava per salutare i blaugrana: "E' vero che sono un privilegiato per tutto ciò che mi è capitato di vivere, però a volte desidererei l'anonimato, essere uno sconosciuto. E godermi il fatto di poter andare tranquillamente a un mercatino, al cinema o a un ristorante".



SULL'ADDIO AL BARCELLONA - "Ora sto bene, ma in estate sono stato molto male per quello che è successo, e per come è andata nella Liga e in Champions. Però ora va bene, e ho voglia di giocare e di farmi valere".