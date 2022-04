Attraverso un comunicato ufficiale, la FIFA ha fatto sapere di aver stanzionato circa 16 milioni di euro che andranno assegnati a tutti i calciatori che non sono stati pagati in questi ultimi mesi. Circa 140 i giocatori coinvolti, come si evince dalla nota qui di seguito.



'Il Fondo FIFA per i giocatori di calcio sta avendo un impatto significativo in termini di garanzia della protezione dei giocatori bisognosi. Insieme a FIFPRO, non vediamo l'ora di entrare nella seconda metà di questa storica iniziativa, che sta fornendo un supporto essenziale ai principali attori del calcio", ha affermato Emilio García Silvero, Chief Legal & Compliance Officer della FIFA. "Parallelamente a questa iniziativa - ha proseguito - negli ultimi anni abbiamo compiuto passi concreti per migliorare ulteriormente il nostro quadro giuridico, proprio per far fronte al mancato pagamento degli stipendi dei giocatori'.



'Il Fondo FIFA per i giocatori di calcio ha dimostrato ancora una volta di essere un'importante salvaguardia per i calciatori professionisti di tutto il mondo. Nella seconda fase del fondo, altri 140 giocatori di 15 leghe vedranno una parte sostanziale dei loro stipendi non pagati recuperati in paesi in cui non ci sono meccanismi di protezione salariale insufficienti a livello nazionale - ha commentato Roy Vermeer, Direttore legale di FIFPRO - è incredibilmente difficile per i giocatori affrontare una situazione in cui sanno di avere diritto al loro stipendio ma sono privati ​​del loro pagamento. È ancora più difficile quando ciò è dovuto alla gestione irresponsabile del club. L'accordo della FIFA per istituire questo fondo è stato un punto di svolta per molti giocatori e dovrebbe servire da modello per altri organi di governo del calcio sia a livello nazionale che continentale'.