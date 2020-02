Il Barcellona è nel caos, infatti la società avrebbe finanziato una società denominata 13 Ventures, in possesso di più di un centinaio di account Facebook e Twitter, utilizzati per proteggere la reputazione di Josep Maria Bartomeu e infangare l’immagine di figure istituzionali del club come Messi, Guardiola, Xavi e Piqué. Proprio riguardo questo tema è stato intervistato dal Mundo Deportivo, Lionel Messi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "È una storia che mi ha colto di sorpresa, non ero neanche a Barcellona. Quando sono arrivato mi sono informato, poi il presidente ci ha detto le stesse cose che ha detto in pubblico, nella conferenza stampa. Una cosa del genere è strana, hanno detto che ci sarebbero alcune prove e dobbiamo aspettare ancora per conoscere la verità. Non possiamo parlare molto, dobbiamo solo aspettare. Credo solo che sia una situazione strana".