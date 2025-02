'38 Scudetti e 3 stelle...', il messaggio dello speaker prima della lettura delle formazioni di Juventus-Inter

Getty Images

Brividi all'Allianz Stadium per il calcio d'inizio del derby d'Italia tra, in campo per il posticipo domenicale della 25esima giornata di Serie A. Pochi minuti prima del via decretato dall'arbitro Mariani, in occasione della tradizionale lettura delle formazioni, lo speaker dello Stadium ha introdotto l'undici iniziale scelto da Thiago Motta per la partita con parole che hanno letteralmente infuocato i tifosi presenti sugli spalti dell'impianto torinese. Un messaggio scandito a tutto volume, accolto dagli applausi e dall'euforia di tutto il popolo di fede bianconera.

Il messaggio dello speaker prima dell'annuncio delle formazioni

, sono state le parole con le quali lo speaker dello Stadium ha introdotto le formazioni. Un evidente riferimento al contestatissimo Scudetto della stagione 2005/06, vinto sul campo dalla Juventus, poi revocato per via dello scandalo Calciopoli ed assegnato a tavolino all'Inter che, in quel torneo, arrivò terza a 17 punti di distacco dai bianconeri allora allenati da Fabio Capello.