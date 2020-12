Aimo Diana e Andrea Pirlo sono più di ex compagni ai tempi del Brescia. Amici, quasi fratelli. Oggi uno è sulla panchina della Juve e stasera affronterà il Barcellona in Champions, l'altro su quella del Renate in Serie C, e prima della partita di stasera col Barcellona ha voluto mandargli un messaggio: "Con Andrea abbiamo condiviso tanto da quando eravamo piccoli nei campetti di provincia - ha detto Diana a Sky Sport - sono felicissimo di vederlo a quei livelli e sono convinto che farà bene. E' un ragazzo intelligente e sa il percorso che deve fare". Poi, l'augurio: "Mola mia! Mi raccomando, fa il bravo".