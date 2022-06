Max Allegri vuole gente pronta. Per Paul Pogba sta per essere accontentato, sul fronte Angel Di Maria regna sovrano uno stato d'attesa obbligato, il vice-Vlahovic vede Marko Arnautovic guadagnare posizioni, per il dopo-Chiellini il casting è aperto più che mai. Dal mercato vuole gente pronta Allegri, la Juve è al lavoro per accontentarlo pur senza sbugiardare le linee guida del nuovo corso impostato la scorsa estate. A tale proposito, un altro messaggio è stato lanciato al tecnico: nella rosa della prossima stagione, salvo imprevisti o cambi di rotta forzati, ci dovranno essere almeno 4-5 giocatori giovani a tutti gli effetti, possibilmente cresciuti in casa. Anche per questo il resto della rosa dovrà essere pronta e pronta a tutto, anche per questo Allegri chiede un mercato di un certo tipo. Mantenendo ovviamente l'ultima parola sui nomi dei giovani chiamati ad allungare le rotazioni in prima squadra. Giovani che non mancano e stanno da tempo attirando su di sé l'attenzione di tifosi e addetti ai lavoro.



Scopri in gallery i profili che Allegri dovrà valutare e promuovere in ritiro