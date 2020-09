Un grande in bocca al lupo a @CamoranesiMG per la sua nuova avventura sulla panchina del @nkmaribor! pic.twitter.com/AQqdqj1977 — JuventusFC (@juventusfc) September 4, 2020

Mauro German Camoranesi si è seduto sulla panchina del Maribor e la Juventus ha voluto dare l'in bocca al lupo all'ex esterno bianconero con un messaggio pubblicato sui propri account social: "​Un grande in bocca al lupo aMauro Camoranesi per la sua nuova avventura sulla panchina del Maribor!", ha scritto su Twitter la Juve postando un'immagine di spalle dell'italo-argentino ai tempi in cui giocava con la maglia della Juventus.