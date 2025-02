Messaggio del PSV alla Juventus: Feyenoord superato a meno di una settimana dalla Champions

Getty Images

Il PSV batte il Feyenoord e manda un messaggio alla Juventus

A meno di una settimana dalla sfida con la, valida per i playoff di, ilmanda un messaggio forte ai bianconeri. La squadra allenata daera impegnata in Coppa d'Olanda dove ha affrontato il Feyenoord. Un big match tra due delle squadre in vetta all'Eredivisie. Vittoria e passaggio del turno per i prossimi avversari della Juve.Vittoria per 2-0 del PSV che in casa ha superato in maniera netta il Feyenoord qualificandosi alle semifinali della Coppa d'Olanda. A sbloccare il match il goal dimentre nel secondo tempo è arrivata la rete diSuccesso importante per Bosz visto l'avversario che aveva davanti e un indicazione chiara anche sullo stato di salute degli olandesi. Quarta vittoria nelle ultime cinque partite per i Campioni d'Olanda, che sabato affronteranno in campionato il Willem II prima del grande appuntamento in Champions con la Juve (andata in programma martedì all'Allianz Stadium).