Ritorna alla vittoria il Lione di Garcia. I prossimi avversari in Champions League della Juventus vincono contro il Brest grazie alle reti di Dembélé e Aouar, e passano così il quarto di finale di Coppa di Francia. Nel finale, rete degli ospiti con Grandsir. La squadra dell'ex allenatore della Roma ritrova dunque il sorriso dopo una sconfitta e un pareggio nelle ultime giornate di campionato. In 19 giornate, Garcia ha totalizzato solo 26 punti. Ma in Champions, si sa, è sempre un'altra storia...