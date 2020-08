Nelle ultime settimane la trattativa tra Juve e Napoli per Arek Milik ha subito una brusca frenata. Motivo? I bianconeri volevano inserire Bernardeschi come contropartita e l'ex Fiorentina piaceva anche a Gattuso, ma a non essere d'accordo al suo trasferimento in azzurro era proprio il giocatore, che ha di fatto così bloccato l'affare. Non solo, nonostante l'idea di Paratici sia quella di provare a inserirlo in qualche operazione di scambio, secondo Tuttosport Bernardeschi non ha nessuna intenzione di lasciare la Juventus.